Sabato 2 dicembre, Greta Rossetti farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Durante la ventiduesima puntata, dopo il confronto con Perla Vatiero prima e Mirko Brunetti poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tentatrice se volesse essere una nuova concorrente. Lei si è presa qualche istante per decidere (in realtà aveva già deciso), per poi rientrare in studio ed annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa”.

Nelle ultime ore, Greta ha condiviso il suo ultimo post su Instagram prima di varcare la porta rossa: “D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata.

Ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà lì dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro”.

Inoltre, Deianira Marzano ha portato alla luce un nuovo retroscena. Stando a quanto riferito dall’esperta di gossip, una follower ha inviato un messaggio privato alla Rossetti perché preoccupata che Mirko non tornasse con Perla, e Greta avrebbe risposto: “Farò di tutto per farli tornare insieme, promesso, cercherò di far capire che è la cosa giusta, vedrete”. Deianira ha inoltre confermato di aver visto il messaggio con la risposta dell’ex tentatrice.