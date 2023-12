Nella Casa del Grande Fratello prosegue il riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma, sabato 2 dicembre, l’ingresso di Greta Rossetti potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola, anche se l’ex tentatrice ha spiegato di non volerci assolutamente riprovare con il suo ex.

Sui social, i fan spingono fortemente per il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla, ma nelle ultime ore è rispuntato un video in cui il 26enne rietino, dopo la rottura con Perla, parlava proprio di quest’ultima e della sua famiglia.

"Nel momento in cui prendo una decisione, a me non piace infangare, raccontare che Perla scrive quei brutti messaggi a Greta. Che mi minaccia di non andare a Roma. Che un membro della sua famiglia ha addirittura perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. […] Sono queste le cose che sono successe e io non ho parlato a oggi. Sono cose brutte quelle che sono accadute. E non le ho mai dette per tutelare lei".

Nello stesso video, inoltre, il gieffino accusava l’ex fidanzata di voler fare la vittima: “Sui social Perla vuole passare da vittima. Ha fatto tutto questo solo ed esclusivamente per 2 follower in più, per due like in più e due visualizzazioni TikTok in più. Noi invece abbiamo semplicemente parlato di noi. Non vi interessa, non vi piace? Perfetto. Siamo stati veri, ci siamo scelti, ci siamo vissuti. Io ho portato rispetto, perché altrimenti non l’avrei aiutata nel lavoro, col trasloco. Perché lei deve raccontare bugie? Per fare la vittima? Sono stato in silenzio…per tutelarla. Non ho tutelato me, com’è stato dentro al villaggio, perché voi tante cose non le sapete”.