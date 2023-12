Nella Casa del Grande Fratello, con il passare dei giorni la vicinanza tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero diventa sempre più evidente. I due non riescono a stare l’uno lontano dall’altro, e nelle ultime ore hanno ritrovato quella complicità che li ha portato ad avere una relazione di cinque anni.

Due notti fa hanno dormito nello stesso letto, anche se, come hanno loro stesso raccontato, hanno avuto difficoltà a prendere sonno. "Io ho dormito, non so lui, forse era più in difficoltà", ha ironizzato Perla. Poi, ha aggiunto: "Sto scherzando. Posso scherzare anche io ogni tanto o puoi farlo solo tu?". Tra loro un'innegabile complicità. Mirko, infatti, l'ha subito abbracciata teneramente e ha parlato delle sue sensazioni: "Mi ha fatto strano. Infatti non ho dormito. Ma non per niente, non per altro eh… è stata una notte…Tu hai dormito? Tre anni mi hai fatto stare senza dormire". Ma la Vatiero ha precisato che inizialmente anche lei ha fatto fatica ad addormentarsi.

Mirko ha fatto una riflessione sulla notte appena trascorsa: "Oggi capisco chi non capisce certe cose. Spiegare cosa significa dormire con una persona con cui hai dormito quattro anni tutti i giorni, dopo che non ci stai insieme, ma lo dai quasi per normale, non la senti una cosa strana, però allo stesso tempo è strano. Perché c'è quel distacco che prima non c'era. È stranissimo". Perla, poi, ha pronunciato una frase sibillina: "Se fossi stato a casa tua senza telecamere ti saresti tirato indietro?". Ma Brunetti ha tagliato corto: "Ma perché fai queste domande?".

Mirko e Perla sempre più vicini

Anche la scorsa notte, i Perletti hanno trascorso parte della nottata insieme. “Se mi stai così vicino mi fai impazzire. E’ meglio che mi allontano”, esclama Mirko. Poi ha aggiunto: “Mi stai guardando la bocca…”. “Sto guardando te”, ha risposto Perla mentre lo fissa intensamente. Insomma, appare piuttosto evidente che i due si piacciono ancora…