Nella puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 2 dicembre, Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Sulla porta, in attesa che entri, Alfonso Signorini le ha fatto qualche domanda. In particolare, le ha chiesto se darà seguito al proposito cui aveva dato voce sui social dicendo che avrebbe “lavorato” per far tornare insieme Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “No”, ha risposto Greta sorridendo. “Sono grandi abbastanza per farlo da soli”. E quando il conduttore di casa le ha chiesto se invece si “riprenderà Mirko”, la Rossetti ha sorriso e allargato le braccia: “Chissà”.

Greta si è detta molto delusa da Mirko da non avere pensato seriamente alla possibilità di fare marcia indietro rispetto alla decisione di lasciarlo, pur essendo ancora innamorata: “Lo amo ancora? Mi ha deluso tanto ma il sentimento non è svanito del tutto. Non sarà facile ma difficilmente perdono le cose che mi fanno male. E lui mi ha fatto molto male nell’ultimo mese. Lo vedo, si vede l’amore che prova verso Perla. Mi spiace che lui non sia in grado di ammetterlo ma io non sono matta. Se ho messo un punto è perché ho visto che dentro di lui ci sono ancora dei sentimenti per lei”. Quindi si è detta certa che Perla sappia dei sentimenti di Mirko nei suoi confronti: “Perla vive con lui determinate emozioni, lo sente che è ancora innamorato di lei. In questo modo, non può avere un futuro con me. O sta da solo o cerca di recuperare con lei”.