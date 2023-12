Nelle ultime ore sta facendo discutere la vicenda riferita alla presenza del figlio di Fedez e Chiara Ferragni allo stadio San Siro in occasione della partita Milan-Frosinone, che si è giocata sabato 2 dicembre. Leone Lucia Ferragni è infatti sceso in campo prima del match dei rossoneri accompagnando i calciatori nel pre-partita, insieme ad altri bambini.

La presenza del bambino allo stadio è stata accolta da commenti aggressivi e offensivi, alcuni dei quali hanno portato a una risposta dello stesso Fedez, che in particolare si è concentrato su un post di un utente che, pubblicando una foto del bambino di fianco al calciatore del Milan, Theo Hernandez, scrive "Avete un solo proiettile, chi colpite?". Il rapper ha pubblicato lo screen commentando: "Sono senza parole".

In una storia successiva Fedez ha aggiunto, con sdegno: "Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un ca**o. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”.