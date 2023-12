Federico Massaro, entrato nella Casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 4 dicembre insieme a Monia Lo Ferrero, non ci ha messo molto tempo ad ambientarsi.

Il nuovo concorrente vuole farsi subito conoscere e si approccia con Greta Rossetti per conoscere direttamente da lei il motivo della rottura con Mirko Brunetti. Dal poco che ha potuto vedere, il modello ritiene che il coinquilino abbia commesso degli errori. Greta spiega di essersi sentita presa in giro. "Io penso che al massimo abbia preso in giro sé stesso. Tu sei furba, nessuno potrebbe illuderti”.

L’ex tentatrice passa a raccontare tutta la vicenda, fin dagli albori. Nonostante sia una persona diffidente, aveva creduto a Mirko che non ha fatto che prometterle mari e monti. "Io non dico ste cose se non le penso", afferma Massaro. Mirko, secondo lui, è un bravissimo ragazzo, forse un po' confuso. Lui, di certo, non si sarebbe comportato come Brunetti e avrebbe dato il giusto peso ai sentimenti, anche a discapito della visibilità. "Devi avere il coraggio di essere chiaro", commenta perentorio.

Greta ha ormai raggiunto le sue certezze. Non si fida più di Mirko e non ha intenzione di tornare con lui. Vuole mettere sé stessa al primo posto. Ha intenzione di intraprendere il suo percorso da sola, al contrario del reatino che è sempre desideroso di ricevere conferme da parte degli altri. Quasi le pare che il suo ex fidanzato sia alla ricerca di un contatto continuo o con lei o con Perla Vatiero. L'unico che non ha consapevolezza tra loro tre è proprio lui.