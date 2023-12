Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, Federico Massaro ha fatto il suo ingresso nella Casa.

Sulla vita privata del nuovo concorrente non si sa moltissimo. Sconosciuta, ad esempio, l'età. Mentre è noto che è originario di Milano ma abita in Corea del Sud. Questo, tra l'altro, corrisponderebbe a un indizio dato dallo stesso Alfonso Signorini su Instagram, quando aveva parlato di “modello che viene da Seul”. È amico di Gennaro Lillo, ex concorrente del GF.

Nella vita fa il modello, seguito da agenzie di moda in Italia in Spagna. Per lavoro ha indossato capi importanti, in particolar modo Dolce&Gabbana. Tra le sue passioni ci sono lo sport e i viaggi. È un appassionato di social. Su Instagram conta 140.000 follower, su TikTok solo 1460 e su Facebook ha un profilo con 1020 follower (ad oggi, 5 dicembre). Su Instagram si trova con il nickname @fredrikmassa.

Intanto, Federico ha subito legato con Vittorio Menozzi. Ad accomunarli non è solo la professione (sono entrambi modello) ma anche un’amicizia. In occasione dell’ingresso di Massaro, Vittorio ha tirato fuori un sigaro per festeggiare “un’occasione speciale”, ovvero l’arrivo in casa del nuovo concorrente. Greta, anche lei presente insieme ai due, ha replicato: “Ma come, quando sono entrata io non era un’occasione speciale?”. E a quel punto Federico ha rivelato: “Noi siamo compari, uno dei miei migliori amici è suo amico, però non posso dirlo. Siamo della stessa ciurma”.