Nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello. Tante le incomprensioni tra i due che rendono il rapporto instabile. Da una parte c’è lui che si sente inascoltato e dice: “Potevo dimostrare quello che volevo, ma non valeva niente”. Secondo il gieffino, tutte le volte che si è scusato e ha provato a rimediare sono valse meno che zero: “Tu non ascoltavi, non volevi recepire quello che avevo da dirti”. Dal canto suo, Greta che si dice ferita, lei ha fatto di tutto per tutelare la loro storia, mentre Mirko l'ha svalutato in meno di un secondo: "Quando sminuivi il nostro rapporto, a me facevi male".

L'imprenditore prova ancora una volta a giustificarsi e spiega che ciò che ha realizzato negli ultimi tempi non è un modo per dire che la loro storia non sia stata importante, tutt'altro. Sta cercando di capire e rimediare ai suoi errori, ma sente di essere sempre in torto. La ragazza chiarisce il suo pensiero: "Hai detto tante volte tante frasi che sminuivano il nostro rapporto, come dire che correvamo troppo". La concorrente vede i suoi sentimenti azzerati, quasi accantonati, ma il ragazzo si difende spiegando: "Le sensazioni sono forti, ma ho corso troppo pensando che la scelta fatta fosse sicura".