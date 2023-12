Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il “Man”, commentando l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha le idee abbastanza chiare su chi dovrebbe vincere, ovvero Beatrice Luzzi.

“Posso affermare che, a parer mio, Beatrice sia veramente la più rilevante di questa edizione. La sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire ‘erotica’! Forza Bea!”, ha commentato l’ex vippone.

La chimica "artistica" con Soleil Sorge

Alex Belli, in una recente ospitata a La Volta Buona, ha ricordato la sua avventura al Grande Fratello Vip e – come è giusto che sia – ha ripercorso anche la sua chimica artistica con Soleil Sorge.

“Il momento del Grande Fratello Vip è stato un po’ un perdersi per ritrovarsi. Diciamo che è stato un po’ complicato. Ma prima abbiamo vissuto momenti molto belli. Quel programma è una bolla un po’ come tutti i reality. Quello che succede in una dinamica di questo tipo e che è successo anche a me, a noi, è che dentro vivi una serie di amicizie e infatuazioni e cose che vanno oltre. Però tu le vivi in un modo e da fuori vengono viste in valenze diverse. C’è stata una chimica artistica tra me e Soleil. L’alchimia ha preso il sopravvento. Io però a un certo punto sono uscito. Non ce la facevo più e sono andato. Poi ho detto a Delia ‘l’unico modo per capire cosa ho passato è che tu vada dentro’. Lei mi ha davvero perdonato”.