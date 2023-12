La puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 9 dicembre, è stata particolarmente difficile per Beatrice Luzzi. L’attrice ha litigato con Massimiliano Varrese prima e con Sara Ricci e Rosanna Fratello poi, e le discussioni sono proseguite anche al termine della diretta. Mentre Beatrice chiacchierava con Paolo Masella, Sara le si è avvicinata minacciosa: “Guardami negli occhi!”.

Al termine della puntata, nella notte, Sara Ricci e Beatrice Luzzi hanno continuato a battibeccare. L'attrice di Vivere ha più volte parlato della sua inquilina che non sempre, però, le ha dato corda. Tutto è partito perché la Luzzi ha definito la sua collega "arida", parola che ha fatto storcere il naso alla Ricci. Dopo la diretta quest'ultima si è avvicinata a Beatrice che chiacchierava con Paolo Masella. Li ha interrotti, poi con fare minaccioso le ha detto: "Leggiti il mio curriculum prima di parlare e guardami negli occhi". Le ha dato una piccola spinta sulla spalla, poi: "Io sono entrata per te? Semmai il contrario". "Sei entrata in gioco grazie a me ho detto", ha replicato la Luzzi prima di proseguire la conversazione.

Dopo la puntata Beatrice Luzzi si è lamentata con Marco Maddaloni, inquilino al quale ha rivelato il suo desiderio di ritornare a casa. Ricordando lo scontro in studio con Massimiliano Varrese, ha commentato: "In macchina ho pianto all'andata e al ritorno, volevo andare a casa. Volevo spararmi quando ho visto Varrese".