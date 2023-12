Edoardo Donnamaria è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, giunta al capolinea la scorsa estate dopo circa sette mesi, ha di fatto rappresentato una delle dinamiche più seguite dal pubblico, che si è appassionato all’ormai ex coppia e ha continuato a seguirla anche una volta terminato il reality.

Al quinto posto delle ricerche su Google nel 2023, Edoardo si è piazzato al quinto posto dei “Perché”: “Perché Edoardo è stato squalificato?”. Lo speaker radiofonico, lo scorso 9 marzo, venne estromesso dal reality show condotto da Alfonso Signorini in quanto, dopo numerosi richiami, si rese protagonista di un’uscita decisamente forte nei confronti di Antonella. Quest’ultima gli chiese se potesse prepararle un panino, e lui sbottò: ““Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”.