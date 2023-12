L’eliminazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello ha sconvolto gli equilibri della Casa e, in particolare, quelli di Greta Rossetti e Perla Vatiero, legate al rietino da un rapporto sentimentale. L’ex tentatrice, in particolare, ripensa a quanto accaduto e agli errori commessi dall’ex fidanzato.

Al netto di quanto successo, Greta non si sente di giudicarlo: “Lui è uscito ed è passato per quello che non è, questo mi dispiace", dice a Vittorio Menozzi. La Rossetti si sente in parte responsabile, in quanto sa che nelle intenzioni di Mirko ci fosse la voglia di tutelare lei e la “rivale”. "Lui non ha espresso il proprio pensiero", sostiene Greta, convinta che l'ex non si sia sbilanciato per non fare del male alle due ragazze. Secondo Vittorio, Mirko è stato sanamente egoista. Ha capito di aver bisogno di tempo per decidere come comportarsi.

Greta è scettica sul punto. Avendo parlato con Perla, si sente di dire che Mirko abbia fatto un po' il doppiogiochista, facendo credere a entrambe di essere ancora innamorato. "Non voleva perdere nessuna delle due". dice risoluta. La sua eliminazione è solamente il frutto di un'indecisione e del suo continuo palleggiare tra l'una e l'altra. Vittorio ipotizza che l'ex Inquilino possa essere stato accecato da una mania di protagonismo, un desiderio di stare sotto i riflettori che sarebbe scemato nel momento in cui avrebbe fatto una scelta. Ma questa versione dei fatti non convince nemmeno lo stesso modello.