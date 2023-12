La mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, c’è stato l’attesissimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, durante il quale il 26enne rietino ha messo un punto definitivo alla loro relazione. A tal riguardo, la mamma della Rossetti ha commentato: “Il passo indietro di Mirko? Mah, non lo so perché le sue ultime parole mi lasciano sempre un dubbio che ho da sempre e lui lo sa. Lui sa quello che io penso di lui. Non difenderò mai i miei figli se non hanno ragione, ma io dico le cose in faccia e mi piacerebbe che le persone togliessero la maschera di dosso e dicessero dove vogliono arrivare”.

Poi ha aggiunto: “Lui sapeva benissimo che sarebbe entrate Greta e Perla, siamo obiettivi. Era per chiarirsi tutti e tre, non avere questo astio. Greta non voleva entrare, me l’ha detto fino all’ultimo, ma io le ho detto: ‘Se tu non entri, la gente non saprà mai che tu sei pura e vera, devono capire chi sei’ e allora è entrata”.

Secondo Gabriele Parpiglia, anche lui presente in studio, Mirko Brunetti potrebbe rientrare nella Casa come in passato è accaduto con Alex Belli: “Se Mirko cercherà un riavvicinamento con Greta? Io mi butto con il paracadute e vado a prendere mia figlia”, ha detto mamma Marcella.

La donna ha anche detto di non aver apprezzato la diretta che Mirko ha fatto su Instagram con Angelica Baraldi e Ciro Petrone: “Lui dice sempre che non guarda i follower, me mentre era in live faceva il cuore ai Perletti e sorrideva quanto sentiva la loro canzone. Poi ha difeso Perla in modo spietato, è da lì che capisci che è ancora innamorato di lei".