Il triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, continua a tenere banco nonostante il rietino sia ormai stato eliminato al Grande Fratello.

La mamma dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio, ospite Turchese Baracchi a Turchesando, ha detto che è convinta che Mirko sia ancora innamorato di Perla: “Penso che sia ancora innamorato di lei, spero per loto che tornino insieme, ma io spero solo che mia figlia stia bene. Poco fa ho visto delle immagini che non mi sono piaciute, e infatti vorrei andare in puntata a darle una svegliata. La realtà è quella che abbiamo visto tutto, e cioè che Mirko è innamorato di Perla.

Mi auguro che le cose si sistemino più che altro per evitare che andiamo in giro e ci arrivano minacce. La gente non ha capito dove sta l’inghippo, continuano a buttare fango su Greta, ma Perla perché non esce dalla Casa così magari fuori riescono a vedersi meglio? Però in questo momento Greta è la minaccia di tutta l’Italia, Perla ci sta che possa avere dei dubbi, però lei potrebbe uscire e riconquistarlo”.

Marcella ha voluto mandare anche un messaggio ai Perletti, i fan di Perla e Mirko: “Il messaggio che voglio mandare ai fan di Perla e Mirko è che Greta non è un ostacolo, perché il problema ce l’hanno loro due. Io sono sicura che loro andranno in discoteca insieme tutti e tre, sicuramente Greta ci metterà un punto”.

Per concludere, la mamma di Greta ha svelato che il figlio, Joseph Rossetti, ha anche fatto degli apprezzamenti su Perla Vatiero: “Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla”.