Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo l’ultima rottura datata 27 novembre, sono tornati nuovamente insieme. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sembrano aver finalmente trovato una certa serenità (anche se quando si parla di loro il drama è sempre dietro l’angolo), come si vede anche dai video in cui appaiono insieme.

Poche ore fa, la modella di origini venezuelane ha pubblicato sul suo canale YouTube un video in compagnia del bel veneto, nel quale hanno risposto ad alcune domande dei loro numerosissimi fan a proposito della loro storia d’amore.

Entrambi si reputano sensibili, mentre per quanto riguarda il più testardo della coppia, secondo Oriana è il fidanzato ad avere questo primato, mentre per lui è il contrario. I due ex vipponi hanno poi svelato che a dire il primo “Ti amo” è stata la “reina”, e che il primo bacio all’interno della Casa c’è stato nella camera, e Dal Moro ha precisato che se lo sono dato all’interno dell’armadio.

In merito alle curiosità sulla loro coppia, i due hanno svelato che quella che si addormenta prima è Oriana, e che nessuno dei due russa. Mentre per ciò che riguarda la cucina, Daniele ha rivelato che è lui a fare la spesa e che il piatto preferito della fidanzata è la pasta.

Tornando a parlare della loro turbolenta storia d’amore, i due hanno concordato sul fatto che la più gelosa è la Marzoli, la quale ha spiegato di non fidarsi molto della loro relazione, mentre Dal Moro si è detto più convinto. Inoltre, entrambi hanno raccontato che ciò che rende la loro relazione difficile sono i loro caratteri forti.

