Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati di nuovo insieme. La loro turbolenta relazione, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, continua ad essere caratterizzata da continui tira e molla. Circa due settimane fa, l’imprenditore veneto aveva annunciato l’ennesima rottura con la modella di origini venezuelane, affermando che quest’ultima non era realmente innamorato di lui: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Lo scorso 5 dicembre, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, Oriana Marzoli ha raccontato che la storia con Daniele Dal Moro procede a gonfie vele: “Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme. È vero che io ho un carattere forte e anche lui, quando litighiamo sono grandi litigate, ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene ed è passionale. È una scelta mia e sua, che alla gente piaccia o no”.

Intanto, i due ex vipponi sono stati citati nel corso della puntata di Viva Rai2! di questa mattina. Facendo ironia sulle notizie dei giornali di gossip “che stanno facendo soffrire tantissimo gli italiani”, è stato mostrato un servizio di una nota rivista che parla proprio della relazione turbolenta tra Oriana e Daniele.