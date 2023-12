Roberta Di Padua ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Ieri, martedì 12 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, e la dama del parterre Over ha deciso di abbandonare il programma. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni.

“Nella registrazione di oggi Roberta Di Padua ha lasciato la trasmissione (da sola) perché Alessandro Vicinanza ha accettato di uscire e conoscere Cristina Tenuta.

Lei ribadisce di non riuscire a rimanere nel programma e vedere lui che conosce ed esce con altre dame in generale, perciò preferisce abbandonare. La registrazione è durata poco, due ore, ed è stata molto concentrata su di loro”.

Nella precedente registrazione c’erano già stati problemi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza proprio perché il cavaliere ha espresso il desiderio di conoscere anche Cristina Tenuta: "Il cavaliere ha mandato a Cristina dei palloncini in camerino, invitandola a prendere un caffè o un aperitivo. Cristina ha declinato l’invito perché non interessata ad Alessandro, ma anche per rispetto nei confronti di Roberta. Quest’ultima non ha apprezzato il gesto di Alessandro, il quale le ha ricordato di averle sempre detto di voler conoscere altre persone, specie Cristina. Per il resto della registrazione, Roberta ha rifiutato di ballare con Alessandro anche se lui ha tentato varie volte di chiarire. Alessandro ha quindi ballato due volte con Cristina, che ha ribadito di non essere interessata.

Anticipazioni Trono Classico

“Ida Platano ha portato in esterna Mario. Cristian Forti è uscito con Valentina soltanto. Brando Ephrikian ha fatto una sola esterna con Beatriz”.