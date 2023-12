La mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ieri pomeriggio è stata protagonista di un lungo intervento a Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus.

Marcella ha svelato diversi retroscena sul discussissimo triangolo amoroso del Grande Fratello formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e dalla figlia. Ha rivelato che, secondo lei, il rietino è ancora innamorato della concorrente campana (CLICCA QUI per l'articolo), di aver ricevuto una telefonata da Brunetti (CLICCA QUI per l'articolo) e ha svelato i motivi che hanno causato la rottura di Greta con Michele Morrone ed Eugenio Colombo (CLICCA QUI per l'articolo).

Il retroscena su Temptation Island

Poi, ha anche formulato una sua teoria su tutta questa storia, partendo da dove tutto è iniziato, ovvero Temptation Island: “Secondo me c’è altro dietro, ma adesso non voglio parlare. Non voglio dire che si sono messi d’accordo e non voglio mettere in mezzo Perla, che non c’entra niente e che soffre.

Io vi dico solo questo: Mirko e Perla entrano come coppia a Temptation Island, Greta entra come tentatrice ma arriva già da un’agenzia di moda, quindi noi sono anni che lavoriamo e sappiamo già dove arrivare, lei fa l’influencer e fa altri programmi. Lei arriva come single, entra dentro ma lei non voleva stare lì e mi ha chiamato disperata dicendomi che non voleva stare lì, e io l’ho spronata a continuare.

Provate a pensare: Greta dentro il programma da chi è stata scelta? Quando hanno tolto i cappucci è stata scelta da Manuel. E lì mi pongo due domande che non sono mai state poste: io so la verità di ciò che è successo, so la passione che hanno avuto loro due. Mi chiedo, se Greta è stata scelta da Manuel perché non hanno continuato loro due? Loro due hanno litigato, due contendenti che litigano per la single non è mai successo a Temptation Island. Poi però Greta piangeva, e Mirko si è avvicinato a lei. Iniziano a parlare, a trovarsi, lei spiega che fa questo lavoro e che ha questi follower e lì si lascia andare veramente. Io stessa mi sono meravigliata”.

Cosa faceva Mirko quando guardava Temptation Island

La mamma di Greta ha poi rivelato cosa faceva Mirko quando guardavano insieme le puntate di Temptation Island: “Noi abbiamo visto tutte le puntate insieme a casa mia al mare. Il problema è uno: Mirko quando le guardava faceva una faccia strana, da sofferente. Ma se tu sei un telespettatore perché guardi la tv e ti dispiace? Ecco dove sono iniziati i litigi. Ecco perché quel ‘famoso figlio’, quella sera che va in onda Temptation Island io guardo Mirko e gli dico: ‘Tu non me la racconti giusta, ma perché fai quella faccia ogni volta che guardi il programma? Ma non è che per caso sei ancora innamorato della tua ex e sei qui che stai cercando altro? Perché non capisco’. Io l’ho visto che c’era qualcosa di anomalo. Lui non ha neanche risposto, sono saliti su e ha litigato con Greta”.