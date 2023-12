Durante il “freeze kiss” nella Casa del Grande Fratello è scattato anche il bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera.

“Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel…bacio!”, recitava il comunicato del GF.

Nelle ultime ore, l’attore ha fatto una confessione a Rosy Chin proprio in merito al rapporto con la sua ex: “Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c’è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare. È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l’avevo mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza”.