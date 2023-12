Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha mostrato un certo interesse nei confronti di Anita Olivieri, affermando di voler conoscere la coinquilina. Quest’ultima, però non si è lasciata ammaliare dal fascino del modello, decidendo di non socializzare con il nuovo arrivato.

Nelle ultime ore, Federico si è confidato con Rosy Chin, spiegando alla chef che sarebbe intenzionato a mollare la presa. "Io scappo dalle situazioni che non sono facili", dice Massaro. Da quello che ha capito, Anita è bloccata da una relazione che si trascina da anni, motivo per cui ha difficoltà ad aprirsi a nuove conoscenze.

"Devi darle il tempo, è una persona preziosa", gli suggerisce Rosy che, dopo una serie di elogi alla gieffina, consiglia di non inseguirla, piuttosto di lasciarla libera. Sicuramente è meglio non farsi illusioni, ma non è detto che non possa nascere una bella amicizia.

Federico, combattuto tra il continuare a provarci e il lasciare perdere, seguirà i suggerimenti della chef e proverà a far nascere almeno un rapporto di amicizia. Le darà il tempo che le serve.