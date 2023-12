Rebecca Staffelli è intervenuta sui social per dire la sua in merito ad alcuni concorrenti del Grande Fratello. Dopo un siluro tirato a Sara Ricci e l’apprezzamento per la coppia formata da Paolo Masella e Letizia Petris, la speaker radiofonica ha espresso un giudizio negativo su Massimiliano Varrese.

“L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare? Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente.

Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato”.