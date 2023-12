Sara Ricci, eliminata dal Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata, è tornata sui social contestando la scelta del pubblico.

L’attrice è stata salvata appena dal 3% dei telespettatori. Numero impietosi alla luce delle sue affermazioni nella Casa di Cinecittà (era certa di avere buone possibilità di superare il televoto). Dopo i primi giorni di calma, Sara ha intrapreso la sua personalissima faida con Beatrice Luzzi, sua ex collega sul set di Vivere. Durante la venticinquesima puntata, la Ricci si è scagliata contro la Luzzi portando alla luce fatti risalenti alla messa in onda della soap.

A ciò si sono aggiunte le prese di posizione in sostegno di Massimiliano Varrese dopo il rimprovero di Alfonso Signorini nei confronti dell’attore avvenuto in diretta televisiva. Sara si è scagliata contro il pubblico, specie gli utenti sui social. Secondo lei, molti non hanno saputo leggere i suoi comportamenti, definendo il collega “uno buono e dolce”.

Tornata alla sua quotidianità, Sara ha pubblicato un video sui social in cui compare al fianco di un’amica e, anche in quest’occasione, ha lanciato un “siluro” al pubblico del programma: “Dalla Casa del Grande Fratello alla casa di Laura. Sono uscita, siete contenti eh? Finalmente da Laura. Dopo la Casa, dalla grande sorella. Sono arrivata. Con tutte queste cattiverie, il fatto che ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob.

Sono anche laureata. Mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e questa cosa dà fastidio. Bisogna essere volgari, prepotenti ed ignoranti per piacere al 97% del pubblico”.