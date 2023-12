Negli ultimi mesi si è a lungo parlato della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex vippona ha lanciato durissime accuse all’ex compagno, rivelando che è stata tradita. Nel mentre, il dj ligure ha negato tutto, lasciando intendere di essere stato incastrato.

Da qualche giorno, però, è tornato ad accendersi un lumicino di speranza. Alessandro, infatti, è stato avvistato mentre entrava a casa di Sophie, dove avrebbe trascorso la notte. Tuttavia, al momento non è dato sapere cosa stia realmente accadendo tra i Basciagoni, e se tra i due ci siamo stato un riavvicinamento.

Nel mentre, in queste ore la Codegoni ha raggiunto un traguardo importante. L’influencer, infatti, ha festeggiato il suo 23esimo compleanno in compagnia di alcuni amici in un locale di Milano. Al momento della torta, però, si è verificato un episodio che non è passato inosservato. Mentre spegneva le candeline, infatti, i capelli di Sophie hanno letteralmente preso fuoco, ma l'ex vippona non se n’è neanche accorta. Il video del momento però ha fatto il giuro dei social e non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti.