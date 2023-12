Da quando è scoppiato il caso del “burattinaio” del Grande Fratello, Marco Maddaloni è improvvisamente diventato uno degli antagonisti di Beatrice Luzzi. Alcuni fan dell’attrice hanno iniziato ad attaccare il judoka e per questo sua moglie, Romina, è intervenuta sui social.

Lo sfogo della moglie di Marco Maddaloni

“Sto vedendo delle cose allucinanti. Sui social la gente è cattiva, maligna dentro. Non so cosa hanno passato nella loro vita per essere così cattivi dentro. Perché non avete nemmeno idea del termine bullismo o branco. Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle? Io sì per il colore della mia pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione. Ad oggi sono molto più forte e vi devo anche ringraziare perché mi ha fortificato.

Per via di un reality vedo i commenti sul bullismo ed è veramente esagerato. Anche perché voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non è che si sta comportando così bene. Qualcosa non vi è chiaro. Voi che usate questi termini dovete sapere che chi sta in quel reality guadagna, quindi ha soldi, il loro scopo è quello di vincere e portarsi il montepremi a casa loro. Altrimenti non è che sarebbero andati gratis. Seconda cosa è che vogliono avere nuovamente visibilità, chi in passato l’ha già avuta e chi è nuovo. Vanno bene le preferenze sul gioco, ma non parlate più di bullismo. Avete fatto le foto di concorrenti con le X sopra, state proprio esagerato.

Ma quello che dico è che alla fine quando finirà il gioco si vedranno al di fuori e saranno tutti amici. Poi ci sarà con chi hai legato di più e con chi hai litigato di meno. Voi vi fate il fegato amaro con commenti esagerati. Loro si vedranno, si incontreranno e faremo baldoria tutti insieme. E a cosa è servito tutto questo? Diete cose pesanti anche su Greta e Perla. Ma stiamo scherzando. State davvero esagerando con termini pesanti. Non si può sostenere questo”.