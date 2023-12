Giaele De Donà è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer veneta ha fatto parlare di sé per via del suo matrimonio con il miliardario statunitense Bradford Beck, con il quale ha sempre sostenuto di avere una relazione “libera”. Il compagno dell’ex vippona non ha gradito alcuni atteggiamenti della moglie all’interno della Casa di Cinecittà, ma alla fine il matrimonio tra i due non sembra averne risentito, almeno fino ad ora.

Giaele, infatti, rispondendo alle curiosità dei follower, alla domanda: “Quando vedrai Brad?”, ha risposto: “Non lo so, ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia!”. Una risposta che ha insospettito e non poco i fan dell’ex vippona, che hanno subito ipotizzato che tra i due ci sia una crisi in corso.

A questo si aggiunge che, nelle ultime ore, rispondendo ad un commento di un follower che le faceva notare che non indossa più la fede, Giaele ha risposto: “Gran osservatore”. E’ dunque giunto al capolinea il matrimonio tra l’ex vippona e Brad?

Le parole su Antonini e Brad

Lo scorso giugno, ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, la De Donà aveva parlato del suo interesse nei confronti di Antonino Spinalbese e del suo rapporto con Brad: “Sono sincera, io Antonino l’ho visto due volte da quando sono uscita. Al compleanno di Alfonso c’era anche lui quindi ci siamo beccati, e poi qualche sera fa al compleanno di Alberto e c’era anche mio marito. Quindi ha conosciuto ufficialmente anche mio marito. Adesso diciamo che non ci sentiamo. Non abbiamo più il legame di prima, non siamo più legati come prima però ecco ci capita di beccarci in giro.

No, non è che non lo sento per volontà di Brad, lui è molto tranquillo. Anche al compleanno di De Pisis loro due hanno parlato, si sono conosciuti. Brad è stato parecchio risentito (quando stava nella Casa, ndr), e quando sono uscita non è stato molto semplice per noi, soprattutto all’inizio. Abbiamo passato il primo mese molto distanti, abbiamo avuto parecchi problemi per quello che era successo con Antonino. Ma non per Antonino in sé, più per il fatto che lui pensava che io non fossi più innamorata di lui, che non avessi i sentimenti di prima. Diciamo che ci sono stati degli ostacoli da superare. Lui non è che mi vieta di uscire con Antonino, anche se di certo non gli farà piacere. È più una cosa mia di rispetto, visto quello che è successo con mio marito una volta uscita dal programma.

Tutti mi chiedono che cosa è successo sotto le coperte. Ma io ve lo giuro che non è successo niente! Non è successo nulla sotto le coperte e in nessun altro posto, però sicuramente siamo stati molto legati. Abbiamo avuto un bel rapporto. Il gioco della bottiglia conta come bacio vero? No sotto le coperte no, ve lo giuro! Sono stata brava. Te lo garantisco. Non avrei problemi a dirlo. Se mi piaceva? Penso che si fosse visto. Sicuramente mi piaceva, mi interessava. È stato quello che ha complicato il mio rapporto con mio marito una volta che sono uscita. Abbiamo passato un mese davvero tosto io e Brad. Adesso ci siamo messi più freni. Stiamo insieme, siamo felici, però non è stato facile.

Quello che a lui ha dato più fastidio non sono stati i grattini o i giochini stupidi, è stato proprio il fatto che pensava che il mio sentimento verso di lui fosse cambiato. Il fatto che quando stavo male andavo a piangere da un altro uomo. Soffrivo in casa e mi andavo a sfogare con Antonino. Gli dava fastidio quella cosa lì. Come se stessi quasi mettendo da parte il mio matrimonio per un altro uomo. È stato quello che l’ha fatto poi star male. Sì evito i malumori di coppia. Esatto. Alla fine non è così importante diciamo da rimettere in discussione noi due. Equilibrio di coppia che con grande difficoltà sto riprendendo. Sì è rimasto molto scottato. Poi sai io dentro Casa non sapevo come stavano andando fuori le cose, perché non avevo nessun contatto con l’esterno, prendevo un po’ alla leggera. Poi quando sono uscita ho capito che ci era rimasto davvero tanto male”.