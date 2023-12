Anita Olivieri è senza dubbio una figure più controverse dell’attuale edizione del Grande Fratello. La “plurilaureata” è finita in diverse occasioni nell’occhio del ciclone per alcune sue uscite poco “felici” e in quanto si mormora ormai da mesi che abbia un flirt – o quantomeno un rapporto preferenziale – con uno degli autori del reality show di Canale 5.

Ma su Anita aleggia anche il mistero di questo “famoso” fidanzato che avrebbe fuori, che non le consentirebbe di intraprendere una relazione all’interno della Casa di Cinecittà. Anche durante una delle ultime puntate del GF, lo stesso Alfonso Signorini ha parlato di Edoardo, il ragazzo con il quale la gieffina avrebbe una relazione da circa dieci anni. Il conduttore ha sottolineato che prima o poi chiederà ad Anita di parlarne e fare chiarezza.

Nelle ultime ore, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato nuovi retroscena sul “misterioso” fidanzato di Anita: “Anita Olivieri con il compagno Edoardo Sanson. Sono fidanzati ufficialmente da oltre 7 anni. Lui 28enne romano, molto riservato. In questi anni stavano pensando di convolare addirittura a nozze. Anita però all’interno della casa ne ha parlato poco e niente, inizialmente l’ha addirittura nascosto, prendendo in giro Alfonso e autori. Sarà perché vuole tenere il suo amore riservato?!? O magari c’è dell’altro? Come sempre nessuno fa controlli, chiunque potrebbe benissimo inventare la qualunque, così da entrare nei programmi. Infatti negli ultimi anni abbiamo visto di tutto, tra finti laureati, finti ricchi e finti single. Ecco perché ad oggi la tv non ha più credibilità, nessuno sa fare il proprio lavoro. Cosa ne pensate di Anita?!?”.