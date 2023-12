Nel corso della puntata del Grande Fratello dello scorso sabato, Greta Rossetti ha avuto la possibilità di avere un nuovo confronto con Mirko Brunetti, il quale ha detto di non essere più innamorato di lei. Dopo quell’incontro, l’ex tentatrice si è presa del tempo per riflettere su quanto accaduto, e nelle scorse ore si è confidata con Monia la Ferrara, tornando a parlare del suo ex fidanzato.

“Io non sono una a cui piace essere single, da sola, divertirsi… però sentivo che avevo bisogno di ritrovare la mia serenità. A me piace sempre condividere tutto con una persona, e per quanto riguarda lui ad oggi mi sono fatta l’idea che – a parte la frase che ha detto in puntata, ma non mi interessa – che ha visto in me una persona dolce, che lo comprendeva, la stessa cosa che ho visto io in lui e ha accelerato con me perché voleva evitare di pensare… non so come dirti, ma sto con una persona h24, viaggio con la testa almeno non penso che sto soffrendo perché la mia relazione è finita.

Quando noi dicevamo ‘in qualsiasi forma ti vorrò nella mia vita’, penso che abbiamo sbagliato la forma, ci stava perché siamo persine simili che si potevano aiutare, però abbiamo sbagliato quello, perché se fossimo usciti da lì in amicizia ci potevamo aiutare, però allo stesso tempo non creavamo tutto questo.

Mi sento maturata dopo tutto quello che è successo. La situazione mi ha aiutato a capire cosa voglio e cosa non voglio. Mi ha fatto crescere tanto, però ti dirò si poteva evitare secondo me, ho imparato una lezione”.