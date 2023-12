Mirko Brunetti è tornato a parlare dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello per la rubrica “Back to reality”. Tante le domande poste all’ex gieffino, che non si è di certo risparmiato.

Mirko ha parlato di Rosy Chin, dicendo che se lui fosse ancora in Casa nominerebbe senza pensarci due volte: “E’ un’abile giocatrice. Non mi piace quando fa la vittima”. Il ristoratore rietino ha detto che secondo lui Beatrice Luzzi, che reputa una donna molto intelligente, forte e importante per il gruppo, è una delle papabili vincitrici insieme a Perla Vatiero e Vittorio Menozzi.

Secondo Mirko, la persona più furba invece è Fiordaliso “perché sempre all’interno di tutte le dinamiche della Casa”. Un inquilino al quale avrebbe qualcosa da dire è Paolo Masella, questo perché il macellaio romano dovrebbe pensare più a sé stesso e tirare fuori la leggerezza.

Brunetti ha poi citato i momenti più significativi della sua esperienza: il primo confronto con Perla quando lei era collegata dall’hotel, i giochi con i compagni di avventura e gli scherzi con le ragazze.