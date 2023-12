Nelle ultime settimane c’è stato il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, ex fidanzato di Ida Platano, attuale tronista del dating show di Canale 5.

Se Ida ha iniziato a conoscere i suoi nuovi corteggiatori, Alessandro ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua, interrotta per uscire con la Platano. Nonostante tra i due le prime uscite fossero andate piuttosto bene, il cavaliere salernitano ha espresso la volontà di conoscere anche altre dame, e in particolar modo Cristina Tenuta.

Per diversi giorni, Vicinanza aveva preferito non fare il nome di Cristina, in quanto conscio di non essere il suo tipo. Il cavaliere si era detto addirittura imbarazzato dall’idea di chiederle un ballo. Nelle ultime puntata andate in onda, però, Alessandro ha deciso di farsi coraggio ed è uscito allo scoperto, mandandole dei palloncini in camerino e chiedendole di vedersi per un caffè. Dal canto suo, la Tenuta si era mostrata inizialmente titubante, sia perché non particolarmente attratta dall’ex di Ida, sia perché era già impegnato nella frequentazione con la Di Padua.

Dalle anticipazioni è emerso che Roberta, dopo l’avvicinamento tra i due, ha deciso di abbandonare il programma da sola, mentre Alessandro e Cristina hanno deciso di proseguire la loro conoscenza, e pare che le cose vadano a gonfie vele. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano riporta di un avvistamento del cavaliere e della dama a Salerno. Le scorse ore, i due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per la città e poi all’interno di un locale. Inoltre, Vicinanza e la Tenuta hanno condiviso sui rispettivi profili social delle immagini mentre si trovano su un balcone di casa che affaccia sul mare, e in molti hanno compreso che si trovavano all’interno della stessa casa.

Stando, però, alle nuove segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, Cristina non sembrerebbe essere particolarmente attratta da Alessandro. “Li ho visti anche io a Salerno – scrive un utente – e già discutevano, camminavano di fianco a me e al mio fidanzato. Alessandro buffo perché voleva abbracciarla e baciarla, e lei si scansava”. Inoltre, secondo quanto riferito da un’altra persona, il cavaliere si atteggerebbe a divo di Holliwood: “Da quello che so io lui dovrebbe abitare a Fratte, non sul lungomare. Comunque l’ho visto in versione divo di Hollywood mentre lo fermavano. E si faceva le foto con una tipa bionda che aveva una borsa Gucci da urlo. Quando lui però è in giro con gli amici non lo ferma nessuno. Ogni settimana porta a Salerno una del programma”.