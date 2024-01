Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, è andato in scena l’ennesimo atto della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma, questa volta, con la presenza di un terzo incomodo, ovvero Giuseppe Garibaldi.

Collegato dallo studio, il ristoratore rietino è intervenuto in merito all’amicizia tra la sua ex fidanzata e il bidello calabrese, quest’ultimo definito dall’ex gieffino “un giocatore”. “Vittorio le accetta le coccole, mentre Giuseppe è un grande giocatore. Ci mette malizia, porta la colazione, poi qualcuna ci casa e diventa amicizia, che fa gola al pubblico”, le parole di Mirko.

Al termine della puntata, Perla si è sfogata con Greta Rossetti e lo stesso Giuseppe: “Ci sono rimasta male perché lui sa, io ho già affrontato questo discorso che non deve essere affrontato perché poi è normale, è diverso. Io ti dico la verità, è pur sempre una persona con cui sono stata cinque anni, quindi avere quella cosa un po’ ti mette l’ansia. Non è che dici ‘non me ne frega niente’, ma perché è normale. Dai, è inutile prendersi in giro. Ci rimango male perché io semplicemente penso, e lui sa, perché il discorso gliel’ho fatto, che ho creato un’amicizia. Lui è un punto di riferimento e ci tengo a specificarlo che in quella settimana io me lo sono visto amico.

E non perché ci scherzo o ci rido. Perché ridiamo e scherziamo tutti quanti qui dentro. Però io faccio una differenza nel momento in cui io a Giuseppe me lo sono trovato vicino a me. Quando Perla è crollata in bagno c’era Giuseppe. Me lo sono trovato vicino. Sono stata male, tante situazioni durante la giornata e me lo sono trovato. Quando c’è stata la sauna e il bagno che ci siamo fatti solo io e lui, anche lì non l’ho visto come un gesto di malizia. Magari la malizia ce fi fosse stato un massaggio. Io Perla, ingenuamente, non lo so e non voglio nemmeno sapere perché mi sto vivendo l’amicizia qui dentro. Poi, l’amicizia vera si vede al di fuori. Quando Giuseppe mi ha detto andiamo in sauna, io ho staccato la spina da tutta la situazione, perché stavo male”.