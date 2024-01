Dopo la puntata del Grande Fratello del 30 dicembre, Beatrice Luzzi ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di alcuni coinquilini, con i quali ormai convive con enorme difficoltà.

Standa ed esasperata, l’attrice si è sfogata con Fiordaliso, che le ha consigliato di stare il più lontano possibile dalle situazioni che la fanno soffrire. “Lo sto già facendo, provo a stare di più per i fatti miei”, risponde Beatrice. La Luzzi non ha alcuna intenzione di concedere un’altra possibilità a Rosy Chin: “Mi ha pugnalata alle spalle più volte. Si finge mia amica ma io non credo lo sia davvero. Ha difeso Giuseppe senza aver il minimo dubbio se scegliere tra lui e me”.

Beatrice spiega di non aver offeso Garibaldi, ma di averlo additato semplicemente come un “giocatore”, termine non assolutamente paragonabile all’infinità di attacchi che l’attrice ha dovuto subire nel corso di oltre tre mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. “Perché nessuno ha mosso un dito contro Anita durante l’ultima puntata, visto che anche lì mi ha ricoperto di offese?”, si chiede la Luzzi.

Secondo Beatrice, questo modo di comportarsi è la conseguenza di una strategia che spinge alcuni Inquilini a ricompattarsi. "Gli avrà dato fastidio che mi sono legata ai nuovi”, ipotizza. “Su di me sparano sempre a zero, senza risparmiarsi. Quando si tratta di me è tutto pretestuoso”.