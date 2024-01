Nella Casa del Grande Fratello, dopo le riserve iniziali, Fiordaliso ha deciso di trascorrere alcune ore in compagnia delle new entry Stefano Miele e Sergio D’Ottavi (con loro anche Beatrice Luzzi), circostanza che ha scatenato la gelosia di Rosy Chin, che ha messo in dubbio l’amicizia con la cantante.

Fiordaliso non aveva accolto benissimo i due nuovi inquilini, ma nelle ultime ore si è ravveduta e ha cercato di trascorrere del tempo con i due coinquilini. Rosy ha osservato la situazione, ed è parsa piuttosto contrariata di come Fiordaliso ieri l’abbia quasi ignorata per tutta la giornata. Secondo la chef, la cantante avrebbe preferito passare del tempo con gli altri allontanandosi volontariamente da lei. Probabilmente, quello che davvero non va giù alla Chin, è il fatto che la cantante abbia deciso di trascorrere del tempo con Beatrice, con la quale Rosy ha avuto un’accesa discussione durante una pausa pubblicitaria nel corso dell’ultima puntata del GF.

Ad ogni modo, delusa e amareggiata, Rosy si è quasi auto convinta che forse è bene lasciare andare anche Fiordaliso e non costringere nessuno a starle vicino: “Magari sono io che sto sbagliando nei suoi confronti. La sua costante ricerca di attenzioni, che io non riesco più a darle, sta provocando in lei una reazione come questa. Ora non vuole nemmeno più fumare insieme. Lascio e mi riabituo velocemente. Però poi devo ricordarmi cosa ha fatto per me e io per lei. E vedo che quando io lascio, la ritrovo a trascorrere del tempo con persone con le quali non avrebbe mai chiacchierato”.