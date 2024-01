Massimiliano Varrese finisce nuovamente nel mirino degli utenti sul web. Ma questa volta, non c’entra il suo atteggiamento nei confronti di Beatrice Luzzi, bensì una sua affermazione che ha scatenato i commenti ironici del popolo social.

L’attore, infatti, ha rivendicato di aver portato l’hip-hop in Italia: “Ho portato l’hip-hop in Italia, siamo stati tra i primi a portare un certo tipo di stile. Sono sempre stato molto innovativo”, ha detto il concorrente del Grande Fratello. E gli utenti hanno immediatamente colto la palla al balzo per fare dell’ironia: “Lui ha fatto Carabinieri e roba varia, cosa ne sa di hip-hop?”. E ancora: “Quindi Garrison e Steve LaChance sono Gianni e Pinotto, no”; “Io me lo ricordo ad Amici, ballava e stonava sempre”.