Dopo la rottura con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è tornata a Uomini e Donne, ma questa volta nelle vesti di tronista. L’ex dama del Trono Over si è detta pronta a rimettersi in gioco, come raccontato da lei stessa durante un’intervista a Verissimo, durante la quale ha parlato anche della sua relazione con Riccardo Guarnieri. L’ex dama sta conoscendo i suoi corteggiatori, e sembra particolarmente interessata a Mario Cusitore, Ernesto Russo e David Mesa.

In attesa del ritorno del dating show, attualmente in pausa per le festività natalizie, Ida Platano ha trascorso questi giorni con amici e parenti, e in occasione del Capodanno ha voluto augurare a tutti i suoi follower un felice anno nuovo in un video. Video che è stato letteralmente sommerso da offese e insulti pesantissimi: “Tro*a”, “Quanto sei pu**ana, nel 2024 perché non ti impicchi”, si legge nello screenshot pubblicato dalla Platano.

Non è di certo la prima volta che la tronista riceve valanghe di insulti sui social, e se in passato ha risposto per le rime, questa volta l’ha presa con ironia: “Volevo riparlare di quegli auguri di ieri, di questo signore o signora. Tanti mi scrivete: ‘Ida, non ci resti male?’. Non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, né oggi, né ieri, né domani… Li metto solo per farvi vedere quanta gente veramente non sta bene […]. Non preoccupatevi, ok? Grazie, grazie. Adesso mi faccio una tisanina”.