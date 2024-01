Stanno facendo discutere le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello dopo l’uscita di Beatrice Luzzi per la morte di suo padre Paolo. Da una parte c’è chi ha compreso il lutto dell’attrice, dall’altra, invece (Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris su tutti) è come se non fosse accaduto nulla.

Se Vittorio Menozzi e Fiordaliso hanno pianto, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera ha chiesto di non gridare e Marco Maddaloni ha consigliato di evitare di cantare, dall’altra c’è chi ha ballato, saltato, limonato con uno schiaccianoci, pensato all’organizzazione di feste, parlato di karma, come se una loro coinquilina non avesse dovuto lasciare la casa per la morte del padre. Delle reazioni orrende di certi gieffini si è accorto anche Alfonso Signorini, ma anche qualcuno nella casa, ovvero Sergio D’Ottavi.

Ieri sera, Sergio è rimasto senza parole quando ha visto balli e canti di alcuni concorrenti: “Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello (Garibaldi, ndr) ballare e ridere e mi sono venuti i brividi”. D’Ottavi si è confidato anche con Marco Maddaloni, dicendo che in quella casa servirebbe un po’ di solidarietà sportiva, soprattutto quando succedono certe cose che vanno oltre al gioco: “Io tra poco vado a letto, sono abituato alla solidarietà, ci vorrebbe più rispetto. Ma anche chi non era suo amico. Ci vorrebbe una solidarietà sportiva quando succedono queste cose grosse. Anche perché nel momento in cui è stato detto si sapeva. Io e te abbiamo portato rispetto nel nostro. Ok che il dispiacere vero lo prova lei, ma la solidarietà serve”.