Nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro si è ulteriormente esposto e ha confidato a Fiordaliso di provare emozioni molto forti per una sua coinquilina in particolare.

Si tratta di Anita Olivieri, nei confronti della quale il modello non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse. La bionda manager romana, però, sembra non ricambiare i sentimenti di Federico, e anzi ha come ha lasciato intendere in più di un’occasione, sembrerebbe essere già impegnata. Tuttavia, Massaro non ha alcuna intenzione di mollare, dicendosi determinato nel voler proseguire la sua conoscenza con Anita.

Parlando con Fiordaliso, Federico è stato però messo in guardia dalla cantante, preoccupata dal fatto che potrebbe arrivare l’ennesimo due di picche: “Da quanto sei tornato dalla suite sei strano. Lo sai già che è impossibile arrivare dove vuoi arrivare tu. E’ impossibile Federico, non voglio che tu stai male. Ti prego”. “Mi sono reso conto che non devo correre, mi sono accorto che, tipo con te o con altre persone, mi seno sentito a livello empatico di aprirmi di più. Ovviamente c’è una parte di me che vorrebbe arrivare subito a certe persone, ma mi rendo conto che non è così facile”, ha detto il modello.

E ancora Fiordaliso ha consigliato a Massaro: “Però là è un muro di gomma, toglitela dalla testa!”. Ma Federico non ha alcuna intenzione di arrendersi: “Me la voglio godere per quella che è. La voglio conoscere. Sono qui, che ci posso fare? Non posso farci niente. E’ successo, non l’ho deciso io. Non posso fingere che una persona non mi piace, se mi piace. Lo so che con lei non c’è niente da fare, ma la speranza ce l’ho sempre. Mi è capitato una volta che mi dicevano ‘no’, e dopo che siamo conosciuti è diventato un ‘sì’. Non ci soffrirò, però quando la vedo mi batte il cuore fortissimo. C’ho proprio la cotta, come i ragazzini”.