Lo scorso mercoledì, Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo aver ricevuto la notizia della morte di suo padre Paolo. Nei giorni scorsi, si sono svolti i funerali in forma privata, come annunciato dal suo staff.

“Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo per tutto l’amore che avete riversato su lei e i suoi cari, in questo momento di sconforto”.

Nonostante fosse stato chiaramente chiesto di rispettare la privacy dell’attrice e dei suoi familiari in questo momento di dolore, qualcuno ha seguito i suoi spostamenti ed è riuscito a fotografarla. Le foto, in cui Beatrice si trova in un bar in compagnia di sua madre, stanno facendo il giro del web. Gli scatti sono stati realizzati probabilmente dopo i funerali e hanno indignato e non poco gli utenti, che hanno accusato il “fotografo” di non aver rispettato la privacy della Luzzi.

Il destino di Beatrice al GF

Ad oggi, sul sito ufficiale del GF la foto di Beatrice è ancora “colorata”, così come quella degli altri concorrenti ancora in gioco. Durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino è tornata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini e del destino della Luzzi: “Il Grande Fratello continuerà a stupirvi con tante cose e ci stupirà, lunedì infatti vi aggiorneremo anche su Beatrice Luzzi che potrebbe rientrare nella casa”.