Nelle registrazioni di Uomini e Donne dello scorso 12 dicembre, Roberta Di Padua ha deciso di abbandonare il programma. Una scelta particolarmente inaspettata per uno dei volti più noti del dating show di Maria De Filippi, ma soprattutto per una delle protagoniste più attive che, proprio in queste ultime settimane, sembrava essersi ripresa la scena.

La dama ha deciso di lasciare la trasmissione perché Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, ormai nuova tronista, ha chiesto di voler conoscere anche un'altra donna, ovvero Cristina Tenuta. Roberta, quindi, che non ha mai nascosto il suo interesse per il cavaliere campano, ha dichiarato di non aver voglia di restare nel programma sapendo che lui è intenzionato a conoscere altre persone, ragion per cui ha deciso di andare via. D'altronde, già nelle puntate precedenti, aveva manifestato le sue perplessità: "Quando l'ho visto scendere ero felice, abbiamo ballato ed ero felice, poi ho razionalizzato e ho capito che non mi fido per niente".

Durante la puntata, infatti, Vicinanza ha cercato di chiarire con Roberta, invitandola anche a ballare, ma la dama non ha accettato il suo invito. D'altra parte il cavaliere aveva già manifestato il suo interesse nei confronti di Cristina, mandandole dei palloncini in camerino e chiedendole anche di vedersi per un aperitivo, ma lei non ha voluto accettare la proposta, dicendosi non interessata al cavaliere e mostrando anche un certo rispetto nei confronti di Roberta. Durante la registrazione, poi, Alessandro le ha chiesto di ballare e nonostante abbiano danzato due volte insieme, la dama ha ribadito di non avere alcun interesse nei suoi confronti.

Oggi, domenica 7 gennaio, durante una nuova puntata di Verissimo, è stato ospite Alessandro Vicinanza, che ha raccontato la verità sulla fine della storia d’amore con Ida Platano, è stata trasmessa in esclusiva la clip del momento in cui Roberta Di Padua ha deciso di lasciare Uomini e Donne.