Alessandro Vicinanza, ospite a nella puntata di Verissimo di domenica 7 gennaio, racconta la sua verità sulla rottura con Ida Platano.

"Sono stato molto innamorato. È stata una donna che mi ha dato delle emozioni che non provavo da tempo", esordisce il cavaliere di Uomini e Donne, che nel corso dell'intervista non nasconde l'emozione nel parlare della dama. "A volte si lascia non perché non ami più quella persona, ma io non mi sentivo corrisposto nei sentimenti. Quando l'ho lasciata la amavo, il mio era amore. Io non l'ho mai lasciata quattro volte. L'ho lasciata una sola volta, il 15 ottobre", continua Alessandro, che spiega come a settembre si sia rotto qualcosa tra i due.

Quando Silvia Toffanin gli domanda se oggi sia ancora innamorato di Ida, Alessandro risponde: "Sono sicuro di no. Io non riesco a volerle male, ma non ti nascondo che sto uscendo con nuove ragazze e sto provando delle emozioni che per me sono novità. Ma non mi è mai capitato di pensare a un chiodo scaccia chiodo perché non sarebbe la soluzione". Proprio a Verissimo, Ida Platano aveva fornito una versione differente: “Quest'estate aveva cominciato a dire che non stava più bene, che non era più felice, solo che ci ha messo circa tre mesi a decidersi di mettere un punto alla nostra storia".