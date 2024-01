Mirko Brunetti è stato ospite di Annie Mazzola e Andrea Dianetti durante l’ultima puntata del GF Party. L’ex concorrente del Grande Fratello, oltre a parlare delle sue due ex Perla Vatiero e Greta Rossetti, ha anche commentato il rapporto tra la concorrente campana e Letizia Petris, non nascondendo alcuni timori.

“Perla e Letizia hanno legato da subito, c’era anche Angelica con loro, che poi è uscita. Sono molto divertenti da vedere insieme, si danno molta forza, ma spero che non diventi un’arma a doppio taglio, in cui si difendono per forza anche in casi in cui non si dovrebbe. L’amicizia non è sempre dare ragione all’altro”.

Poi, Mirko non ha risparmiato l’ennesima stoccata a Giuseppe Garibaldi, con il quale ha avuto un nuovo scontro durante la puntata di ieri: “Mi dispiace tantissimo per Beatrice, è molto difficile prendere il suo posto, vedo tante api, ma nessuna ape regina ancora. Per carattere, secondo me Perla può essere un’ape regina perché si sa difendere. Giuseppe è un’ape? E’ una mosca, sai come fanno le mosche, girano intorno a tutti, volano dove capita”.