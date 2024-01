Paolo Di Benedetto ha annunciato la fine della relazione con Raoul Bellanova. Già da diversi giorni circolavano diversi rumor circa la rottura tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il calciatore del Torino. Pochi minuti fa, l’influencer ha reso pubblica la rottura con una storia su Instagram.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti, visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi.

Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”.