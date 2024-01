Anita Olivieri è senza dubbio la figura più controversa di questa edizione del Grande Fratello. Costantemente oggetto di critiche da parte del pubblico per i suoi atteggiamenti e le affermazioni spesso “infelici”, la concorrente romana si è resa numerose volte protagonista di scivoloni che non sono passati inosservati, e che l’hanno di fatto resa una delle inquiline meno apprezzate, soprattutto dal popolo social al quale non sfuggono i suoi continui “inciampi”, e che ritiene (forse a ragion veduta, considerati i tanti indizi) che abbia una corsia preferenziale con gli autori.

Durante l’ultima puntata, la gieffina è stata nuovamente bacchettata da Alfonso Signorini. Tutto è nato per la discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Lo stilista, infatti, ha etichettato come “discriminatorie” le parole del bidello calabrese sulla distinzione tra uomo e donna, e credeva fosse più opportuno parlare di “persone”.

“Ho tanti amici gay”, aveva risposto Giuseppe, frase che ha scatenato il dibattito. Signorini si è soffermato sulla vicenda, sgridando Anita Olivieri che, per giustificare il suo amico, lo aveva descritto come "ignorante". "Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali", ha dichiarato il conduttore. Dopo la puntata, la concorrente si è sfogata e tra le lacrime ha accusato il programma di "rovinarle la reputazione".

Nelle ultime ore, Anita è finita nuovamente nel mirino di telespettatori. Mentre era seduta sul divano, ha notato che Letizia Petris, sua grande amica, era in giardino con Beatrice Luzzi e Stefano Miele, circostanza che l’ha infastidita e non poco: “Ahia, vedo Letizia fuori che parla con…”, dice rivolgendosi a Massimiliano Varrese. Poi aggiunge: “Boh, sta fuori a parlà con Bea e Stef…, però gesticola, quindi non so che sta dicendo. Sta fumando, quindi non penso sia…”.

Le parole della gieffina hanno scatenato la reazione degli utenti sui social: “Questa il veleno ce l’ha dentro”; “Che viscida, non si smentisce mai”; “Non ho più parole per descrivere Anita”.