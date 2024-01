La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è ormai giunta al capolinea da diverso tempo. I motivi della rottura ancora non sono chiari, anche se il cantante ha detto all’Ansa che da quella relazione si “sentiva svuotato” e che gli sembrava di non aver più nulla da dire.

“Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social. […] E allora mi sono fermato. Depressione? Quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C’è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli”.

Sangiovanni su Sanremo 2024

“Il brano che porto (Finiscimi, ndr significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il Festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza. Sicuramente sono più sereno della prima volta [ha partecipato nel 2022 con Farfalle, ndr], ma sono anche curioso di capire come è davvero il Festival non in tempo di pandemia. Non vivo la competizione, ci sono cose che vorrei dire e mi fa poca differenza che arrivi a uno o a un milione. La mia canzone è sincera, forte: questo è il suo potere”.