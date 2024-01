Giaele De Donà ha annunciato che lei e il marito Bradford Beck hanno deciso di prendersi una pausa. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si è affidata a Instagram per aggiornare i suoi follower.

“Non avrei mai voluto fare questa storia, ma ritengo che sia arrivato il momento… Io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere strade diverse. Lo dico qui per essere trasparente con voi, anche perché la nostra storia è stata anche pubblica. Tanti di voi lo avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di fare questa scelta sono tanti, poi a tempo debito ne parlerò, adesso no, non è il momento. Vi chiedo di rispettare questo momento così delicato”.

Già nelle scorse settimane, i fan avevano già notato che Giaele non indossava più la fede, e che i due avevano trascorso le vacanze natalizie separati. L’ex vipppona, infatti, rispondendo alle curiosità dei follower, alla domanda: “Quando vedrai Brad?”, aveva risposto: “Non lo so, ha preferito passare il Natale a Los Angeles con la sua famiglia!”. Una risposta che aveva insospettito e non poco i follower, che hanno subito ipotizzato che tra i due ci sia una crisi in corso. Crisi poi confermata dalle parole odierne di Giaele.