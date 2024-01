Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 15 gennaio, ed in particolare durante le nomination, a Beatrice Luzzi è toccato fare quella “palese”, ed ha espresso la sua volontà di nominare Giuseppe Garibaldi. Il motivo? La battuta reputata fuori luogo fatta alcuni giorni fa dal bidello calabrese: “Mi dispiace per i nuovi arrivati, ma vi faremo fuori uno ad uno”.

“Io voto Giuseppe perché si è confermato per l’ennesima volta un gran maleducato. Perché ha detto ai due ragazzi nuovi ‘faremo le scarpe’, non considerando che anche Monia, Greta e Perla erano lì a tavola. Sono rimaste profondamente imbarazzate e mortificate”. Poi, Beatrice ha anche aggiunto che durante i pasti, Garibaldi è spesso in ritardo e vuole condividere quei momenti soltati con i suoi amici all’interno del gioco: “Si comporta in maniera poco ospitale, come già dimostrato”.

Non si è fatta attendere la risposta di Giuseppe, che ha specificato che la battuta era rivolta esclusivamente a Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, e non alle ragazze: “Loro non se la sono presa”. A quel punto, la Luzzi ha interpellato Monia La Ferrera, che ha confermato come effettivamente la battuta di Garibaldi fosse fuori luogo.

Al termine della puntata, il bidello si è sfogato con Anita Olivieri e Rosy Chin, palesando un certo malcontento: “Io dovevo nominarla, sai perché? Perché Paolo e Letizia mi hanno sempre difeso e io mi sono concentrato sull’ultima clip rimuovendo tutto. Loro l’hanno fatto. Paolo è anche andato in nomination. Non è vero che noi a pranzo e a cena non stiamo a tavola. Però se non le rispondi, che vedono fuori? Io mi diverto, però quando offende non ce la faccio”.