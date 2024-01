Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, nuovo confronto tra Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Già la scorsa settimana, l’ex gieffino aveva accusato il bidello calabrese di essere un “grande giocatore”, e di aver approfittato della sua assenza per provarci con la sua ex fidanzata.

Alfonso Signorini ha chiamato al centro dello studio Mirko, mentre nella Casa Perla e Garibaldi si sono spostati in sala led. Il ristoratore rietino sostiene che l'ex coinquilino sia un grande giocatore e che ci sia malizia nella sua amicizia con la Vatiero. La diretta interessata, però, ribadisce che non è così: "Mi sento a mio agio, non sento questa malizia da parte sua. Non sono interessata a Giuseppe da quel punto di vista".

Mirko ha spiegato di non essere geloso di Perla, ma solo preoccupato del fatto che Garibaldi stia giocando con lei: "Mi dispiace che non se ne accorga, Perla è una pedina, non penso che Giuseppe voglia mettersi nei miei panni”. Poi Signorini ha mostrato a Mirko proprio un filmato in cui l'ex coinquilino indossa i suoi pantaloni nella casa. "È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi", ha chiosato Mirko.

Già la scorsa settimana, nella puntata dell'8 gennaio, i due avevano litigato in diretta. Mirko aveva accusato Garibaldi di essere un giocatore: "Quello che ho detto lo sta logorando perché l'ho colpito al centro". A infastidire l'ex concorrente sono stati gli scambi di tenerezza tra Perla e l'ex coinquilino nel letto: "A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla. Lei cerca affetto, lui ci vede malizia".