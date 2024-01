Nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 15 gennaio, c’è stato un nuovo confronto a distanza tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.

Secondo il ristoratore rietino, infatti, il bidello calabrese si sarebbe avvicinato a Perla Vatiero con malizia, poiché spera che in questo modo avrà maggiori opportunità di restare in gioco. Nella diretta di ieri, l’ex gieffino lo ha ribadito nuovamente sperando di far aprire gli occhi alla sua ex fidanzata.

Al termine della puntata, Perla ha parlato di quanto accaduto con Letizia Petris ed è apparsa piuttosto pensierosa, cercando di capire per quale motivo Mirko è stato così duro nei confronti di Garibaldi. “Tutti quanti mi domandano perché Mirko è così… ragazzi, io sto qua dentro, che ne so? Me lo chiedo, mi faccio tante domande nei confronti di Giuseppe… Non c’è gelosia nei miei confronti perché lo sa che Giuseppe non mi piace o non è il mio tipo, però ha ribadito di nuovo ‘Mi dispiace che Perla non se ne renda conto’. Di cosa devo rendermi conto? Giuseppe ha detto ‘Non mi metterò mai contro Perla’, ma quado lo ha detto? Scherzando? Però io non riesco a vedere così perché io lo vedo sincero e vero nei miei confronti. Senza Giuseppe avrei meno motivi di restare qui perché mi dà leggerezza”.