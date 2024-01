Dopo l’abbandono di Mew e Matthew per motivi personali, nella scuola di Amici si fa strada il gossip che riguarderebbe Kumo. La fidanzata del ballerino, Alessia Erba, ha pubblicato una Instagram story in cui parla di “corna”, e subito dopo ha smesso di seguire Giulia Stabile, ex fidanzata di Sangiovanni. Che sia in corso (o ci sia stato) un triangolo?

A far pensare che Kumo abbia tradito la fidanzata Alessia Erba con Giulia Stabile sono alcuni indizi social. In particolare, una storia Instagram che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo, in cui si legge: "Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Una frase ambigua, che sembra lasciare intendere un tradimento. A questo si aggiungere il fatto che la fidanzata di Kumo ha smesso di seguire sui social la ballerina. Per quale motivo? É davvero successo qualcosa tra loro? Al momento si tratta solo di una indiscrezione, che non ha trovato conferma nei diretti interessati. Nel frattempo, Kumo e Giulia Stabile continuano a ballare insieme nel talent, lui come allievo e lei come professionista, formando una coppia artistica.