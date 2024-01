Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Nella notte è scoppiata una lite, e al centro della bufera c’è la pulizia del bagno.

Monia La Ferrera ha deciso di tirare fuori gli artigli e ha chiesto di darsi una mossa con le faccende domestiche. Stop al solito team restretto di concorrenti che sgobbano mentre gli altri fanno i pigri. Per evitare le lamentele, l’ex di Massimiliano Varrese ha deciso di fare un calendario con i turni delle pulizie. La discussione, però, ha preso fuoco, con Monia che si lamentava non solo della sporcizia, manche del fatto che alcuni inquilini lasciano “roba” in bagno, costringendo gli altri a fare da "spazzini”.

Fiordaliso ha detto che d’ora in avanti, anche gli uomini dovranno farsi carico delle pulizie del bagno. Monia ha cercato di stabilire i turni, assegnando la pulizia dei servizi igienici a Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Ma l’ex di Mirko Brunetti non ci sta, e si mette di traverso. Anche Letizia Petris si è scagliata contro Monia: “Non c’erano mai problemi del genere prima che arrivassi tu. Ora sei arrivata e pulisce sempre. Chi ha voglia lo fa, chi non fa i bagni farò altro”. La Ferrera ha però sottolineato che sono sempre gli stessi a pulire: “Il bagno è una cosa importante, oggi veramente c’era uno schifo!”.