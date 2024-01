Paolo Caruso ha rivelato che i rapporti tra lei e Barbara D’Urso si sono notevolmente raffreddati. Intervistata da Turchese Baracchi a Turchesando, la showgirl ha raccontato: “Lei mi ha fatto lavorare tanto. Se mi manca? Un po’ sì e un po’ no. Mi escluse da La Pupa e il Secchione, non mi è piaciuto, e infatti tutta l’Italia l’ha massacrata. Mila Suarez si permise di parlare del padre di mio figlio: se in un programma hai una concorrente che va oltre i limiti, la richiami come fa Alfonso Signorini, lei invece l’ha lasciata come un cane sciolto. Sono rimasta delusa da come è stata gestita la situazione. […] Lei da mamma doveva capirla questa cosa. Se fino a quel momento Barbara è stata importante, da lì le cose sono cambiate”.

Barbara D’Urso decise di espellere Paolo Caruso dopo che quest’ultima aveva alzato le mani con Mila Suarez. In seguito, la showgirl decise di bloccare su Instagram l’intero cast de La Pupa e il Secchione. A rivelare questo aneddoto fu Francesco Chiofalo: “Sinceramente sono rimasto in ottimi rapporti con tutti i concorrenti del programma. Sento chi più, chi meno, però più o meno li sento tutti, tranne forse che con Paola Caruso, ma non per una mia volontà. Lei ha deciso di bloccare su Instagram tutti quanti noi concorrenti de La Pupa e il Secchione, sinceramente non ne ho capito il motivo. Forse ce l’ha con noi per qualche motivo suo che io non riesco a interpretare, però al di fuori di lei sto in buoni rapporti con tutti”.